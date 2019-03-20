فان مارفيك يعود إلى الخليج من بوابة المنتخب الإماراتي

اسماء السيد - أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الأربعاء التعاقد مع الهولندي بيرت فان مارفيك، المدرب السابق للمنتخب السعودي، لتولي الإشراف على منتخبه خلفا للإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي لم يُجدد عقده بعد كأس آسيا 2019.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان عبر حسابه على "تويتر"، أنه أنجز "إجراءات التعاقد مع المدرب الهولندي فان مارفيك لتولي تدريب منتخبنا الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة"، على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحافي يعقد الخميس قبل ودية الإمارات والسعودية في أبوظبي.

وسيحضر فان مارفيك المباراة التي سيخوضها المنتخب الأبيض بقيادة المدرب الموقت سليم عبد الرحمن، والذي سيشرف أيضا على المنتخب في ودية سوريا في 26 الحالي، قبل أن يتسلم مهامه رسميا بعد المباراتين الاستعداديتين للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها في 17 نيسان/أبريل المقبل.

ويعرف فان مارفيك (66 عاما) الخليج جيدا اذ سبق له تدريب المنتخب السعودي من 2015 حتى 2017 وأوصله الى مونديال روسيا 2018، قبل ان يستبدله الاتحاد السعودي بالأرجنتيني ادغاردو باوتسا لفترة قصيرة ثم يعين مواطن الاخير خوان أنطونيو بيتزي الذي أشرف على "الأخضر" في النهائيات.

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وخلال المونديال الروسي، أشرف بشكل موقت على المنتخب الأسترالي.

وأشرف فان مارفيك على منتخب هولندا بين 2008 و2012، وقاده الى نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010 قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف.

ولم يجدد الاتحاد الإماراتي عقد زاكيروني بعد كأس آسيا 2019 التي استضافها على أرضه، وبلغ فيها الدور نصف النهائي قبل الخسارة القاسية (صفر-4) أمام قطر التي توجت باللقب على حساب اليابان.