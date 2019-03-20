شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. محمد رضوان يستقبل محمود سعد بالمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب،اليوم الأربعاء،الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ،و اللبناني عدنان مكداشي الملقب بـ"الشرقي".

من المقرر أن يتواجد المدرب اللبناني في المقاولون لمدة 10 أيام لقضاء فترة معايشة داخل أروقة قلعة الذئاب الجبل، وبخاصة قطاع الناشئين الذي أفرز العديد من المواهب للكرة المصرية والعالمية ويأتي علي رأسهم محمد صلاح المحترف في ليفربول الانجليزي ومحمد النني بصفوف أرسنال الانجليزي.

Advertisements

يذكر أن عدنان الشرقي حقق انجازات كبيرة في كرة القدم اللبنانية خاصة نادي الأنصار وهو أول مدرب لبناني يدخل مع فريقه موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، بعدما احرز له 11 لقباً توالياً في الدوري المحلي، كما أنه أول من حصل على جائزة أفضل مدرب في آسيا.

ويعد الشرقي أول لاعب يلعب مع المنتخب اللبناني وهو لا يزال يلعب في الدرجة الثانية، إضافة الى كونه أصغر لاعب يشارك معه دولياً، فضلاً عن ذلك، فهو أيضاً أول لبناني يدرب فريق (الانصار) ويلعب معه في الوقت نفسه.