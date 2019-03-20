شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وحسنية أغادير يواجهان الفائز من الهلال والنجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الكونفدرالية الأفريقية التى بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث أسفرت عن المواجهات التالية:

نكانا الزامبى Vs الصفاقسى التونسى

النجم الساحلى التونسى Vs الهلال السودانى

حسنية أغادير المغربي Vs الزمالك المصرى

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جورماهيا الكينى Vs نهضة بركان المغربى

وسيواجه الفائز من مواجهتى الزمالك مع حسنية أغادير المغربى مع الفائز من الهلال السودانى والنجم الساحلى فى الدور قبل النهائى، فيما سيلتقى الفائز من نكانا والصفاقسى مع الفائز من جورماهيا ونهضة بركان.

وستفقام مباراة الذهاب للدور قبل النهائى فى القاهرة فى حال تأهل الزمالك، فيما ستكون مواجهة الاياب فى السودان أو تونس.

وفى حال تأهل الزمالك للمباراة النهائية سيلعب الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.