شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الونش يسجل هدف الزمالك الأول أمام المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بالهدف الأول بشباك المقاولون العرب عن طريق محمود حمدى الونش فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا، الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، عبد الوهاب اسماعيل، فى الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، يوسف أدوردو، محمد سوستا، فى الهجوم أحمد على كامل، ومحمد طلعت.