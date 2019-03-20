شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ..الطلائع يتعادل مع منتخب أوغندا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طلائع الجيش مع منتخب أوغندا بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب فندق توليب بالاسماعيلية .

ويدخل فريق الطلائع معسكرًا مغلقًا فى مدينة الإسماعيلية بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل بحثًا عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى.

ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود فى الأول من أبريل المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ولم يحقق الطلائع أى فوز فى مبارياته الثمانية الأخيرة منذ الفوز على النجوم (2-1)، يوم 23 ديسمبر الماضى، حيث تعادل 4 مرات وخسر 4 لقاءات كان آخرها التعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

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