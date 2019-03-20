شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سيدات سبورتنج يهزمن بطل الكونغو 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره دى جى اس بى الكونغولي بنتيجة 3 / 0 فى إطار ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى ، ليتأهل إلى ربع النهائى. و شهد مشوار سبورتنج فى هذه البطولة الخسارة أمام قرطاج التونسى قبل أن يهزم البنك التجارى الكينى أمس الثلاثاء . بينما خسر اليوم فريق الصيد من نظيره ريفينيو الرواندى ليواصل السقوط فى البطولة بعدما تلقى خسارتين فى أول و ثان لقاءاته ليودع المنافسة على المراكز الأولى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. سيدات سبورتنج يهزمن بطل الكونغو 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى البطولة الأفريقية للطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.