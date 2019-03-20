30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك والمقاولون.. ودماء وتغيير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر التعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون العرب بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء المقام بينهما حالياً، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.
دخل الزمالك مواجهة المقاولون بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".
فيما دخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل كالتالى:" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وعبد الوهاب إسماعيل فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد سوسته وأحمد الشيمي ولويس إدواردو فى خط الوسط، محمد طلعت وأحمد على فى خط الهجوم".
وشهدت الربع ساعة الأولى من اللقاء ضغط للزمالك منذ اللحظة الأولى مع محاولات عديدة للتسجيل فى مرمى المقاولون الذى استطاع خط دفاعه وحارس مرماه فى الحفاظ على نظافة الشباك فى أول 15 دقيقة.
وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك واستعاد الزمالك سيطرته على مجريات الأمور وشهدت الدقيقة 27 أخطر هجمات الفريق الأبيض من ركلة حرة نفذها عبد الله جمعة مقوسة لداخل منطقة الجزاء إلى محمود علاء الذى مررها برأسية إلى كهربا الذى سددها وأبعدها الدفاع واحتسب الحكم خطأ بعد إصابة أحمد الشيمى فى رأسه حيث تعرض لإصابة قوية وسط نزيف للدماء وتوقفت المباراة وفضل عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل تغيير الشيمى والدفع بمحمد مجلى بدلا منه حتى لا تتفاقم الإصابة وحصل أوباما على إنذار أصفر.
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