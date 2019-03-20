فيديو.. الزمالك يهدر فرصة الهدف الأول أمام مرمى المقاولون والشيمى ينزف دما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر لاعبو الزمالك فرصة إحراز الهدف الأول بعد حالة من الدربكة أمام مرمى المقاولون العرب، فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى.
وتعرض أحمد الشيمى لاعب المقاولون للإصابة لينزف دمًا من وجهه، ويغادر ملعب المباراة ويدخل محمد مجلى بدلاً منه، ويتلقى يوسف أوباما البطاقة الصفراء.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا، الهجوم: عمر السعيد.
وضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، عبد الوهاب اسماعيل، فى الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، يوسف أدوردو، محمد سوستا، فى الهجوم أحمد على كامل، ومحمد طلعت.
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