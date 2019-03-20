شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن المواجهات التالية:

الصفاقسى التونسى Vs نكانا الزامبى

الهلال السودانى Vs النجم الساحلى التونسى

حسنية أغادير المغربي Vs الزمالك المصرى

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جورماهيا الكينى Vs نهضة بركان المغربى

وستقام مباراة الذهاب على ملعب الأندية المذكورة أولا أحد أيام أيام 5-6-7 أبريل المقبل، على أن تقام مواجهة الاياب أحد أيام 12-13-14 من الشهر ذاته.

وضمت الفرق المتأهلة لدور الثمانية من الكونفدرالية، كل من الزمالك المصري، الصفاقسى والنجم الساحلى من تونس، الهلال السوداني، جورماهيا الكيني، نكانا الزامبي، نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب.

وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس التوقيت، كما شارك عماد متعب نجم الأهلى السابق فى عملية سحب القرعة.