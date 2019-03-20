شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم يتأهل لنهائى جهاز الحلق بكاس العالم بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد علي أبو القاسم لاعب المنتخب اوطني الأول لرجال الجمباز الفني، لنهائيات بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 18 وحتى 24 مارس الجاري، والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020، عقب احتلاله للمركز السادس بالترتيب العام.

وتأهل "أبو القاسم" للنهائيات بعد حصوله على مجموع نقاط 14.600، على جهاز الحلق.

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وتضم بعثة مصر المشاركة فى البطولة اللاعبين علي ابو القاسم - طارق حمدي شلبي وعمر العربي واللاعبة نانسي طمان.

ويتكون الجهاز الفني من كابتن زكريا محي الدين وعمرو طلعت و احمد عبدالراضي والحكم الدولي دكتور محمد علي والحكمة الدولية هبه ذكريا.

ويشارك في البطولة 130 لاعب ولاعبة يمثلون 53 دولة.