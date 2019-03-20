شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك والمقاولون.. وضغط أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام بينهما حالياً، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

دخل الزمالك مواجهة المقاولون بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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فيما دخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل كالتالى:" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وعبد الوهاب إسماعيل فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد سوسته أحمد الشيمي ولويس إدواردو فى خط الوسط، محمد طلعت وأحمد على فى خط الهجوم".

وشهدت الربع ساعة الأولى من اللقاء ضغط للزمالك منذ اللحظة الأولى مع محاولات عديدة للتسجيل فى مرمى المقاولون الذى استطاع خط دفاعه وحارس مرماه فى الحفاظ على نظافة الشباك فى أول 15 دقيقة.