شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجواء الزمالك والمقاولون.. جمهور الذئاب أكبر والأرضية تُعانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أثر ضغط المباريات على أرضية ستاد بترسبورت قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز ويستضيف ستاد بتروسبورت عددا كبيرا من المباريات هذا الموسم لمختلف الفرق ما أثر على أرضية الملعب.

فيما أجرى لاعبو الزمالك والمقاولون، عمليات الإحماء قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقان وسط حضور جماهيرى أكبر حتى الآن لذئاب الجبل أصحاب الملعب فى لقاء اليوم.

ويحتل الزمالك مقدمة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة فيما يتواجد المقاولون العرب قبل مباراة اليوم فى المركز السادس حيث يمتلك 34 نقطة.



جمهور المقاولون