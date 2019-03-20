شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه حسنية أغادير المغربى فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية المقامة الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الزمالك لفريق حسنية أغادير المغربي فى دور الـ8 للبطولة.

وستقام مباراة الذهاب أحد أيام أيام 5-6-7 أبريل المقبل فى مدينة أغادير، على أن تقام مواجهة الاياب أحد أيام 12-13-14 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".

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وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس التوقيت، كما شارك عماد متعب نجم الأهلى السابق فى عملية سحب القرعة

وضمت الفرق المتأهلة لدور الثمانية من الكونفدرالية، كل من الزمالك المصري، الصفاقسى والنجم الساحلى من تونس، الهلال السوداني، جورماهيا الكيني، نكانا الزامبي، نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب.