أُجريت قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تشهد مشاركة الزمالك ممثل مصر.
وشهدت قرعة الكونفيدرالية مشاركة ست فرق عربيةفي ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية وهم الزمالك المصري ونهضة البركان وحسنية أغادير من المغرب والصفاقسى والنجم الساحلي ممثلا تونس، بالإضافة إلى
وتأهل الزمالك ونهضة بركان والهلال والصفاقسي كمتصدري مجموعاتهم، فيما تأهل حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلى ونكانا الزامبي وجورماهيا الكينى.
وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك المصري مع حسنية أغادير المغربي، وسيواجه المتأهل المباراة الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كأس الكونفيدرالية : الزمالك يواجه حسنية أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.