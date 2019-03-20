قرعة كأس الكونفيدرالية : الزمالك يواجه حسنية أغادير

أُجريت قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تشهد مشاركة الزمالك ممثل مصر.

وشهدت قرعة الكونفيدرالية مشاركة ست فرق عربية

في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية وهم الزمالك المصري ونهضة البركان وحسنية أغادير من المغرب والصفاقسى والنجم الساحلي ممثلا تونس، بالإضافة إلىالهلال السودانى.

وتأهل الزمالك ونهضة بركان والهلال والصفاقسي كمتصدري مجموعاتهم، فيما تأهل حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلى ونكانا الزامبي وجورماهيا الكينى.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك المصري مع حسنية أغادير المغربي، وسيواجه المتأهل المباراة الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.