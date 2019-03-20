وصول حكم مباراة الزمالك والمقاولون قبل انطلاقها بربع ساعة

وصل محمد حنفي حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب قبل موعد المباراة بربع ساعة بسبب ازدحام الطريق المرور. ازدحام الطريق المرور. ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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