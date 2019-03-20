عزيز الشافعي يدعم الزمالك أمام المقاولون العرب

تواجد المطرب عزيز الشافعي في مقصورة ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك على هامش مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة على هامش مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز. \وحرص المغني المصري على التواجد في مقصورة الملعب لمؤازرة فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.

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