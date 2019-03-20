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جماهير الزمالك تحيي إبراهيم صلاح وأحمد علي

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حرصت جماهير الزمالك علي تحية الثنائي إبراهيم صلاح وأحمد علي لاعبي الفريق السابقين واللذين يلعبان في صفوف المقاولون العرب

حاليًا.

وطالبت الجماهير، لاعبي الزمالك بالفوز في المباراة أمام المقاولون العرب وحصد الثلاث

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نقاط.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الممتاز لكرة القدم.

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