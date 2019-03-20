الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

يوقع النادي الأهلي ، غدًا الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم مُمثلة في بنك المعرفة، التابع للوزارة، لوضع آليات التعاون بين المؤسستين، في حضور محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة الاهلي، ممثلًا للنادي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار سياسة مجلس إدارة الأهلي لتقديم أبرز الخدمات للأعضاء في العديد من المجالات، وخاصة التعليم. حيث يُساهم بنك المعرفة في توفير المحتوى

التعليمي والثقافي، وهو أحد المشروعات الكُبرى الذي تعوّل الدولة عليه لإصلاح العملية التعليمية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

جاء ذلك بعد جهود واضحة للجنة العليا للجان مُمثلة في لجنة الشباب التي قدمت رؤيتها إلى مجلس إدارة النادي في هذا الشأن، وكان هناك تواصل مع العديد من القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية، وتم عرض الأمر على

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مجلس الإدارة الذي أبدى رغبة في هذا التعاون لخدمة أعضاء الأهلي، واستكمال الدور المجتمعي للأهلي.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ورش عمل لأبناء أعضاء النادي خلال المرحلة التعليمية، وتوفير وسائل تعليمية للمراحل المختلفة من خلال مكتبات الأهلي في الفروع الثلاثة.

هذا، ويمثل توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلي وبنك المعرفة إضافة كبرى ونقلة في بروتوكولات بنك المعرفة، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها البنك مع مؤسسة رياضية، وهذا ما يؤكد على دور الأهلي المجتمعي تجاه وطنه، بعيدًا عن تربية النشء وممارسة الرياضة