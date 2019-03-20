جماهير الزمالك تحتفل بعيد ميلاد ساسي على طريقتها الخاصة

حرصت جماهير الزمالك للاحتفال بعيد ميلاد لاعب الفريق التونسي، فرجاني ساسي قبل بداية المباراة. وقامت الجماهير بالهتاف لساسي احتفالًا بعيد ميلاده ، وقام اللاعب بالتجاوب مع الجماهير. ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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