عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن تشكيل الفريق أمام الزمالك، بالأسبوع الـ 25 لمسابقة الدوري العام ، والتي ستنطلق في السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت . والتي ستنطلق في السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت . وجاء تشكيل المقاولون لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود Advertisements في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، عبدالوهاب اسماعيل في الوسط: سوستة، أبراهيم صلاح، الشيمي، اداورد في الهجوم: محمد طلعت، احمد علي

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