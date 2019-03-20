بث مباشر مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لقرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا و قرعة الكونفدرالية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

ويتم سحب القرعة في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريًّا ومباشرة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتم سحب القرعة بنظام، وضع الفرق التي تصدّرت

مجموعاتها

في التصنيف الأول، والفرق أصحاب الوصافة في الترتيب الثاني.

وسوف تتم القرعة بطريقة مواجهة بين فريق من كل تصنيف، شرط ألا يلعب أي فريقين سبق لهما أن تواجها في دور المجموعات.

وسوف تقام مباريات الذهاب خلال أحد أيام 5-6-7 من شهرأبريل المقبل، على أن تقام

Advertisements

مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

ويضم التصنيف الأول بقرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا كلا من: الوداد البيضاوي المغربي (المجموعة الأولى) – الترجي الرياضي التونسي (المجموعة الثانية) - مازيمبي الكونغولي (المجموعة الثالثة) – الأهلي المصري (المجموعة الرابعة).

في حين يضم التصنيف الثاني كلا من: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (المجموعة الأولى)- حوريا كوناكري الغيني (المجموعة الثانية) - شباب قسنطينة الجزائري (المجموعة الثالثة)- سيمبا التنزاني (المجموعة الرابعة).

شاهد القرعة..