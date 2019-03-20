أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب ، بالأسبوع الـ 25 لمسابقة الدوري العام ، والتي ستنطلق في السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت . وضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم "جنش" : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم "جنش" في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز Advertisements في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد في حراسة المرمي - محمد عبد الغني - حميد احداد - محمود عبد العزيز - ايمن حفني - بهاء مجدي - حازم امام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.