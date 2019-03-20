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رياضة | التعادل يحسم مواجهات الجولة الثانية للترقي بالصعيد

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حسمت نتيجة التعادل مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للترقي بالصعيد حيث تعادل فريق نادي كيما أسوان مع ضيفه فريق نادي بترول اسيوط بهدف لكل منهما ليحقق نادي كيما النقطة الأولى له في المجموعة، ويحتل المركز الثالث.

بينما رفع بترول اسيوط رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي شبان قنا.

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ومن ناحية أخرى فقد حسم التعادل السلبى مباراة نادي ابوكساه مع فريق نادي شبان قنا الذي رفع رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة بينما حصل ابوكساه علي النقطة الأولى لة.

ترتيب المجموعة الأولى:

1- شبان قنا 4 نقاط
2- بترول اسيوط 4 نقاط
3- أبو كساه نقطة وحيدة
4- كيما اسوان نقطة وحيدة

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