رياضة | التعادل يحسم مواجهات الجولة الثانية للترقي بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مواجهات الجولة الثانية للترقي بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت نتيجة التعادل مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للترقي بالصعيد حيث تعادل فريق نادي كيما أسوان مع ضيفه فريق نادي بترول اسيوط بهدف لكل منهما ليحقق نادي كيما النقطة الأولى له في المجموعة، ويحتل المركز الثالث.

بينما رفع بترول اسيوط رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي شبان قنا.

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