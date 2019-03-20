رياضة | عزيز الشافعي يدعم الزمالك أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزيز الشافعي يدعم الزمالك أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب ، بالأسبوع الـ 25 لمسابقة الدوري العام ، والتي ستنطلق في السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز Advertisements في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – يوسف اوباما – احمد زيزو في خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد في حراسة المرمي – محمد عبد الغني – حميد احداد – محمود عبد العزيز – ايمن حفني – بهاء مجدي – حازم امام

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