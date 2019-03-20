رياضة | دي يونج يكشف عن تفاصيل إصابته مع منتخب هولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يكشف عن تفاصيل إصابته مع منتخب هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهولندي ‏فرانكي دي يونج لاعب نادي أياكس أمستردام، إن لاعبي المنتخب الوطني بالتأكيد لن يقللوا من شأن الخصم، مشيراً إلى أنهم يمكن يقابلوا مشاكل في كل مباراة.

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وقال دي يونج في تصريحات صحفية : " بيلاروسيا فريق صعب جداً، ويُمكن أن يكون أصعب بكثير مما يعتقد الكثير من الناس على أرض الملعب".

وأضاف : "‏أنا بصحة جيدة و يمكنني لعب مُبارتين اِذا أراد المدرب ذلك، وما زلت شابًا و لا بد لي من تجربة كل ذلك، وغداً يحتفل مُدربنا بعيد ميلاده السادس والخمسين, دعونا نعطيه هدية عيد ميلاد لطيفة بالفوز على بيلاروسيا".