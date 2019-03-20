رياضة | مفاجأة.. برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في التوقيع مع فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏RadioCat، إن قبل التوقيع مع فيليب كوتينيو تواصل برشلونة مع والد إيسكو، وكان الخيار رقم واحد لتعويض إنييستا.

وبعد عدم انسجام كوتينيو مع البارسا في الفترة الأخيرة، وعدم حجز مكان أساسي في التشكيل، استرجع مسئولي برشلونة فكرة التعاقد مع إيسكو.

ولكن زيدان قد يكون العائق الوحيد في ضم اللاعب الإسباني إلى البارسا، وذلك بعد عودته واقتناعه الكبير بامكانيات إيسكو، واعتماده عليه بشكل أساسي.