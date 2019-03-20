رياضة | محمد نجيب: الدوري مازال في الملعب والأهلي لن يتنازل عن اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد نجيب: الدوري مازال في الملعب والأهلي لن يتنازل عن اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ناديه لن يتنازل عن الاحتفاظ بمسابقة الدوري هذا الموسم مؤكدًا على أنها البطولة الغالية والمحببة لدي جماهير الاهلي.

واكد ان الأهلي يحتاج فقط للوصول لقمة الدوري ووقتها لن يتنازل عنها مهما بلغت الضغوط او التحديات وصولا إلى لحظة التتويج بالدرع .

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