رياضة | محمد نجيب: الدوري مازال في الملعب والأهلي لن يتنازل عن اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد نجيب: الدوري مازال في الملعب والأهلي لن يتنازل عن اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ناديه لن يتنازل عن الاحتفاظ بمسابقة الدوري هذا الموسم مؤكدًا على أنها البطولة الغالية والمحببة لدي جماهير الاهلي.
واكد ان الأهلي يحتاج فقط للوصول لقمة الدوري ووقتها لن يتنازل عنها مهما بلغت الضغوط او التحديات وصولا إلى لحظة التتويج بالدرع .
وأشار الى ان المنافسة على بطولة الدوري لم تنته كما يحاول البعض ترديد هذا الكلام مؤكدًا ان الأهلي يتعامل مع مباريات البطولة باعتبارها لقاءات كؤوس ولا بديل عن تحقيق الفوز فيها وهناك رغبة قوية من اللاعبين والجهاز الفني لحصد نقاط جميع المباريات المقبلة من اجل الاقتراب خطوة تلو الاخرى من القمة ومن التتويج باللقب .
وذكر مدافع الأهلي ان المنافسة على الدوري هذا الموسم اختلفت؛ نتيجة لارتفاع سقف طموح العديد من الفرق فى المنافسة والظهور بشكل جيد فى المسابقة المحلية.
وأوضح : الأمور اصبحت مختلفة الآن ؛ نتيجة لرغبة جميع الاندية فى تحقيق مراكز متقدمة ونتائج مميزة كما ان اغلب الفرق قامت بتدعيم صفوفها منذ بداية الموسم مما اشعل المنافسة وخلق حالة من الصراع سواء فى القمة او منقطة وسط الجدول او حتي في قاع المسابقة .