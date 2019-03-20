رياضة | سواريس يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريس يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي قرر عدم شراء المدافع البرتغالي سيدريك سواريس بصورة نهائية من ساوثهامبتون الإنجليزي بعد نهاية الموسم الجاري.



وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان لا يفكر في شراء سواريس بسبب عدم قدرته على إثبات ذاته مع الفريق الإيطالي منذ الانضمام له في يناير 2019 على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون.



وأشارت لاجازيتا ديللو سبورت إلى أنه سيكون من الصعب على إنتر ميلان دفع 11 مليون يورو لشراء سواريس بشكل نهائي من ساوثهامبتون.



يذكر أن سواريس سبق له اللعب في صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي وانضم لساوثهامبتون في 2015. شارك سواريس مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.