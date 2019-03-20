رياضة | نجيب: الأهلي قادر على استعادة عرش إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجيب: الأهلي قادر على استعادة عرش إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق قادر على حصد لقب بطولة إفريقيا فى نسختها الحالية بعد التأهل إلى ربع نهائى البطولة عقب تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

وأضاف :"لم أشك لحظة واحدة فى عدم التأهل إلى ربع نهائى البطولة خاصة أننا فى المباريات الحاسمة والمصيرية نلعب دائمًا على تحقيق الفوز لتحقيق الهدف المنشود".

وأوضح أن الأهلي مر بظروف صعبة فى منافسات دور المجموعات ولكن فى النهاية حقق الهدف بالصعود الى ربع النهائي، خاصة وأن استكمال مشوار البطولة الإفريقية واستعادة اللقب الغائب يبقى هدفًا رئيسيًا لجميع اللاعبين.

وأشار نجيب إلى أن، الأهلي يحترم جميع منافسيه فى بطولة إفريقيا ولكن يبقى التتويج باللقب أمرا مهما للغاية لاسعاد جماهير الأهلي وتعويضها عن خسارة اللقب فى نهائى آخر نسختين.