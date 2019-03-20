رياضة | أحمد علي يقود هجوم المقاولون أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد علي يقود هجوم المقاولون أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام الزمالك في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

وجاء التشكيل كالتالي :

محمود أبو السعود.

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