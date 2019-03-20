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رياضة | أحمد علي يقود هجوم المقاولون أمام الزمالك

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أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام الزمالك في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة العام لموسم 2018 2019.

وجاء التشكيل كالتالي :

محمود أبو السعود.

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أمير عايد، فادي نجاح، محمد سمير ثابت، محمد إبراهيم سوستة، احمد الشيمي.

إبراهيم صلاح، محمد طلعت، لويس ادوارد، عبد الوهاب إسماعيل.

احمد علي.

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