رياضة | محمد نجيب: حققت كل البطولات مع الأهلي وافتقد أبو تريكة وجمعة وبركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد نجيب: حققت كل البطولات مع الأهلي وافتقد أبو تريكة وجمعة وبركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه راض تماما عن مشواره مع النادي الأهلي حتى الآن والذي شهد التتويج بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية.

واضاف : حققت كل شئ مع الأهلي بعد الفوز بالدوري و كأس مصر والسوبر المحلي و الإفريقي، بجانب الكونفدرالية ودوري الابطال الافريقي وكذلك المشاركة فى كأس العالم للأندية.