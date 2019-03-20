رياضة | محمد نجيب: حققت كل البطولات مع الأهلي وافتقد أبو تريكة وجمعة وبركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد نجيب: حققت كل البطولات مع الأهلي وافتقد أبو تريكة وجمعة وبركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه راض تماما عن مشواره مع النادي الأهلي حتى الآن والذي شهد التتويج بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية.
واضاف : حققت كل شئ مع الأهلي بعد الفوز بالدوري و كأس مصر والسوبر المحلي و الإفريقي، بجانب الكونفدرالية ودوري الابطال الافريقي وكذلك المشاركة فى كأس العالم للأندية.
واوضح : شرف كبير ان اكون واحدًا ممن سطروا تاريخهم داخل النادي الاهلي ونجحوا فى التتويج بالعديد من البطولات مع جيل ذهبي رسم البسمة سنوات طويلة على شفاه جماهير الاهلي فى كل مكان.
واشار نجيب إلى أنه يفتقد العديد من اللاعبين الذين انهوا مسيرتهم مع الساحرة المستديرة وقال إن ابرزهم محمد ابوتريكة ومحمد بركات ووائل جمعة مؤكدًا على سعادته باللعب مع هذه المجموعة من اللاعبين الكبار التى حققت العديد من الانجازات للنادي الأهلي.