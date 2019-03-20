رياضة | تشكيل ناري للزمالك أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للزمالك أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب ، بالأسبوع الـ 25 لمسابقة الدوري العام ، والتي ستنطلق في السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم “جنش”

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