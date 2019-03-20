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رياضة | تشكيل ناري للزمالك أمام المقاولون العرب

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أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب ، بالأسبوع الـ 25 لمسابقة الدوري العام ، والتي ستنطلق في السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم “جنش”

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في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – يوسف اوباما – احمد زيزو

في خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد في حراسة المرمي – محمد عبد الغني – حميد احداد – محمود عبد العزيز – ايمن حفني – بهاء مجدي – حازم امام

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