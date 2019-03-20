رياضة | أول تعليق من كاسياس بعد تجديد تعاقده مع بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كاسياس بعد تجديد تعاقده مع بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، اليوم الأربعاء، امتنانه لنادي بورتو البرتغالي على قرار تمديد تعاقده لموسمين آخرين على الأقل، ليواصل "قديس" ريال مدريد السابق مشواره مع كرة القدم على ملعب الدراجاو.

وقال كاسياس، في تصريحات صحفية: "المراهنة على لاعب عمره 38 عاما تقريبا، ليس أمرا سهلا، لكنه منحني الثقة منذ اللحظة الأولى"، في إشارة إلى رئيس النادي البرتغالي، بينتو دا كوستا، الذي ظهر مع الحارس في مؤتمر صحفي بملعب "التنانين" للحديث عن تمديد التعاقد.

وأوضح دا كوستا، أن الحارس المخضرم سيلعب في البرتغال عاما، مع خيار التمديد لعام آخر، وذلك "شريطة رغبته في البقاء في حراسة بورتو".

وأكد رئيس النادي أنه على اقتناع بأن هذا لن يكون العقد الأخير مع كاسياس، الذي أظهر امتنانه للفريق الذي وصل إلى صفوفه في عام 2015 قادما من ريال مدريد.

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وشدد على أهمية تمديد التعاقد، لأنه "يعني مواصلة الصلة بالنادي والمدينة والدولة"، بعدما حظي باستقبال جيد من الثلاثة منذ الوصول إليها.

وأوضح أنه لم يتردد في تمديد التعاقد مع بورتو، والذي يعني أنه سيواصل اللعب بصفوف الفريق البرتغالي لحين إتمامه الأربعين عاما، معقبا: "بالطبع كنت أحلم بذلك، وكنت أتوق لإنهاء مسيرتي هنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تحدث مع الإيطالي جانلويجي بوفون، الذي مازال يحرس عرين باريس سان جيرمان، وهو في الـ41 من عمره، قال كاسياس ضاحكا إنه لم يتواصل معه حول هذه المسألة، مضيفا: "في النهاية مسيرتان تسيران بشكل مشابه".

ويلعب كاسياس للموسم الرابع مع بورتو، الذي فاز معه الموسم الماضي بالدوري البرتغالي، ويحتل حاليا المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بنفيكا، كما خاض حارس الريال السابق مع التنانين 149 مباراة، وفاز معه أيضا بكأس السوبر البرتغالي.