رياضة | تصريح ناري من رئيس بايرن ميونخ بشأن صفقات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من رئيس بايرن ميونخ بشأن صفقات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ الألماني بأن النادي البافاري سيشهد ثورة تغيير قوي في أركانه نهاية الموسم.



وقال هونيس في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي : "سنقوم بضخ دماء جديدة لبايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة".



واختتم هونيس تصريحاته قائلاً : "بايرن ميونيخ سيشهد ثورة تغيير قوية في أركانه بعد نهاية الموسم".



يذكر أن الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري سيرحلان عن صفوف الفريي نهاية الموسم الجاري، كما يفكر البافاري في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع آياكس الهولندي والألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني واللاعب الإنجليزي هودسون أودوي نجم تشيلسي الإنجليزي.