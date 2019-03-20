رياضة | مدافع الأهلي: مباراة القمة لها حسابات مختلفة وجاهزون لحصد النقاط الثلاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي: مباراة القمة لها حسابات مختلفة وجاهزون لحصد النقاط الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد نجيب مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة القمة امام الزمالك والمحدد لها يوم 30 مارس الحالي فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وقال إن القمة تبقى دائمًا من المباريات ذات الطابع الخاص فهي بطولة فى حد ذاتها خاصة فى ظل المنافسة المستمرة بين الناديين.

وأوضح ان الفوز بمباراة القمة امام الزمالك يعد بـ6 نقاط خاصة وأن الفوز يمنح الاهلي 3 نقاط ويجعل المنافس يخسر مثلها وكلها امور تصب فى صالح الفريق فى ظل سعي الجميع للوصول لقمة الدوي واحكام السيطرة عليها حتى نهاية المسابقة .



وأشار إلى أن مباريات الأهلي والزمالك لها حسابات مختلفة ولا تعترف باي شيء سوي بالحالة الفنية والمعنوية للاعبين وايضا بعامل التوفيق مؤكدًا ان لاعبي الاهلي لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع ظروف المباراة فضلا عن رغبة الجميع سواء اللاعبين او الجهاز الفني فى حصد نقاط المباراة حتى يقترب الأهلي من قمة الدوري فضلا عن ان الفوز بالقمة يعد بطولة فى حد ذاته.



وذكر نجيب ان الاستعدادات للقمة بدأت من اليوم الأربعاء وعقب الراحة التي حصل عليها الفريق وهناك تركيز شديد من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الفوز فى المباريات القادمة من اجل مواصلة الإنتصارات المحلية والاقتراب بشدة من قمة الدوري.