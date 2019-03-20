رياضة | تصريحات ثروت سويلم تثير غضب الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات ثروت سويلم تثير غضب الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، غضب أعضاء المجلس بسبب تصريحاته المغلوطة، خلال الساعات الماضية.

وبدأت شرارة الغضب عندما طالب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية من هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، إبعاد سويلم، عن كل الأمور التى تخص مواعيد المباريات والملاعب التى تُقام عليها.

وأكد حسين، أن تصريحات سويلم تسببت في أزمة حول تغيير موعد بعض المباريات ونقلها لملاعب أخرى، وهو ما أثار حفيظته، وطالب بوضع حدًا لتدخلاته المستمرة.

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وأدلى سويلم، تصريحات بشأن نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الجاري، إلى القاهرة، بسبب سوء أرضية ملعب برج العرب، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة على مستوى الأمن والجماهير، وقام عامر حسين بنفي هذه التصريحات والتأكيد على إقامة المباراة فى مكانها بعد نقل مباراة سموحة ووادي دجلة، المقرر لها يوم 29 مارس، حفاظًا على أرضية ملعب برج العرب قبل مباراة القمة.

كما تسبب المدير التنفيذى الجبلاية، في أزمة أيضًا مع باقي أعضاء المجلس، بسبب تصريحاته حول تغيير قميص المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019.

الأمر الذي نفاه إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، والذى أكد استمرار المنتخب بهذا الزى حتى مطلع عام 2020.