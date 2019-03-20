رياضة | الهولندي مارفيك مدرباً لمنتخب الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهولندي مارفيك مدرباً لمنتخب الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الهولندي فان مارفيك مدرباً للمنتخب الأول خلفاً لألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخرج من كأس آسيا 2019.
وأكمل اتحاد الكرة الإماراتي إجراءات تعاقده مع مارفيك لتولي تدريب المنتخب الإماراتي خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد مشاركة الأبيض في عدد من الاستحقاقات.
وأكد اتحاد القدم الإماراتي أنه سيتم تقدم الهولندي مارفيك يوم الغد الخميس، في مؤتمر صحفي سيقام على استاد آل نهيان.
وعلى صعيد آخر؛ يواجه المنتخب الإماراتي نظيره السعودي على استاد آل نهيان بأبو ظبي يوم غدٍ الخميس والموافق 21 مارس.