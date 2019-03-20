رياضة | الهولندي مارفيك مدرباً لمنتخب الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهولندي مارفيك مدرباً لمنتخب الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الهولندي فان مارفيك مدرباً للمنتخب الأول خلفاً لألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخرج من كأس آسيا 2019.

وأكمل اتحاد الكرة الإماراتي إجراءات تعاقده مع مارفيك لتولي تدريب المنتخب الإماراتي خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد مشاركة الأبيض في عدد من الاستحقاقات.