رياضة | محمد صلاح يقود التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي بعد 31 جولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي بعد 31 جولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع سكاي سبورتس الإنجليزي، عن التشكيل الأفضل خلال 31 جولة لبطولة الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم وحتى الأن. وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم، بصحبة رحيم ستيرلنج وهازارد وأجويرو. وشهد التشكيل غياب عدد كبير من النجوم، أبرزهم ساديو ماني، وهاري كين. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: فان دايك - بولي - روبيرتسون - دوراتي الوسط: بول بوجبا - جيلفي سيجوردسون - هازارد - صلاح - ستيرلنج الهجوم: أجويرو.

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