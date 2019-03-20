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اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم «بوابة الخليج 365» خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الـ25 من بطولة العام لموسم 2018 2019 على ملعب بتروسبورت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ٥٢ نقطة، بعد أن خاض ٢١ مباراة، فاز في ١٦ لقاء وتعادل في ٤ مواجهات وخسر في مباراة واحدة.

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