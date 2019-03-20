اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك المقاولون العرب في الدوري المصري | كورة اونلاين .. بث حي

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نقدم البث الحى لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، الذى ستنطلق فى تمام السابعة مساءا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2018 / 2019.

يستضيف ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، اللقاء الهام الذى يجمع بين فريقى الزمالك ونظيره المقاولون العرب، ويدير اللقاء الحكم الدولى محمد الحنفى كل من أحمد نوفل وسامى هلهل، وصبرى إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق سامى وسعيد حمزة حكما خامسا.

ويسعى ابناء عماد النحاس فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، بينما سيقاتل لاعبو الزمالك فى مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الذئاب من أجل الابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة، خاصة مباراة القمة التى ستجمع القطبين يوم 30 من الشهر الجارى.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:-

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" محمود جنش - حمدى النقاز - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجانى ساسى -أحمد زيزو - أوباما - محمود كهربا - عمر السعيد".

بينما يلعب المقاولون العرب بتشكيل مكون من:-

"محمود أبو السعود - محمد سمير - أمير عابد - فادى نجاح - حسن الشامى - محمد سوستة - إبراهيم صلاح - محمد مجلى - لويس إدوارد - محمد طلعت - أحمد على".

يدخل الزمالك اللقاء وفى جعبته 52 نقطة متربع به على قمة المسابقة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة.