اونلاين | يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر yalla shoot كورة لايف kora star

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الآن نوفر لكم خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب عبر قناتي أون سبورت الرياضية والنيل الرياضية كما يمكنكم من خلال الشاشة التالية مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون اليوم بجودة عالية.

بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب ..

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حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - أحمد زيزو

خط الهجوم : عمر السعيد