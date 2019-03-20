اونلاين | "كورة ستار" مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر Onlive – يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة ستار" مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر Onlive – يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق البث المباشر لمواجهة الزمالك أمام ذئاب الجبل، في السابعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

وتنقل قنوات أون سبورت On SPORT والنيل الرياضية Nile SPORT إذاعة مباراة الزمالك أمام المقاولن العرب اليوم على أن يكون مع التعليق الصوتي أيمن الكاشف.

يأمل السويسر كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك العودة مجددا للسيطرة على مجريات أحداث الدوري، عقب التأهل إلى دور ربع نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الغريم التقليدي الأهلي، حيث يسعى الزمالك لتعزيز صدارته على حساب المقاولون العرب اليوم.

جروس سيعتمد على كهربا خلال مباراة اليوم بدلا من حميد أحدا عقب تدني مستواه في المباريات الأخيرة بالكونفدرالية، أمام نصر حسين داي.

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تشكيل الزمالك امام المقاولون العرب

حارس مرمى: محمود عبد الرحيم جنش، وفي خط الدفاع يتواجد : حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

أما خط المنتصف فسيكون هناك كل من : طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا، وفي المقدمة عمر السعيد.

على الطرف الاخر يسعى عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن يسيطر على مجريات المباراة مبكراً، والحصول على 3 نقاط.

ويقبع ذئاب الجبل في المركز السادس من من ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، حيث سيحاول المقاولون تعويض نتيجة الذهاب 2-1 لصالح الزمالك.