اونلاين | كورة ستار .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس أمام المقاولون العرب مساء الليلة فى إطار الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

يلتقى فريق الزمالك نظيره المقاولون فى السابعة مساء على ملعب استاد بترو سبورت فى التجمع الخامس.

يسعى فريق الزمالك فى هذه المواجهة إلى خطف الثلاث نقاط من أجل مواصلة صدارة الدورى الممتاز قبل مواجهة الأهلى المحدد لها يوم 30 مارس الجارى ضمن مؤجلات الدور الأول.