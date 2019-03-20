اونلاين | كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم بدون تقطيع مباشر الدوري المصري الان

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رياضة

السعيد أساسيًا وحفني وأحداد بدلاء.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام المقاولون

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاولون

القاهرة ـ مصراوي:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراة هامة في مشوار الزمالك ببطولة الدوري حينما سيواجه نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ25.

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وإليكم أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

07:00 ـ المقاولون العرب VS الزمالك ـ القناة الناقلة: ON SPORT.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة جمعها من 21 مباراة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 34 نقطة.

مباريات ودية

09:45 ـ ألمانيا VS صربيا ـ القناة الناقلة: بى إن سبورت 1HD