اونلاين | مباشر الان | مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر يلا شوت الزمالك والمقاولون HD

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المقاولون ضد الزمالك مباشر

مباراة العودة اليوم، ويستضيف ملعب بتروسبورت لقاء المقاولون العرب ضد الزمالك المصري، وذلك في الأسبوع الخامس والعشرون من عمر الدور الممتاز، ونتابع نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ونرصد لكم رابط المشاهدة المباشر الخاص بالمباراة اليوم، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة من أجل معرفة المزيد.

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نتيجة مباراة الذهاب

في يوم 23 سبتمبر 2018 وعلى ملعب بتروسبورت، فاز نادي الزمالك على نادي المقاولون بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، سجل الأهداف للزمالك اللاعب محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 6، واللاعب يوسف أوباما في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، وسجل لنادي المقاولون اللاعب إسلام فؤاد في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وحصل محمود حمدي على إنذار للزمالك في الدقيقة 71، وحصل محمود أبو السعود وطاهر محمد طاهر على إنذار للمقاولون العرب، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم في الدوري المصري.

سجل الأبطال بالدوري

نادي الزمالك حقق لقب الدوري المصري الممتاز في 12 بطولة من قبل، آخرها عام 2014-2015، وحصل على مركز الوصيف الدوري “المركز الثاني بالدوري” في 32 بطولة من قبل، ويأمل في الفوز بالدوري هذا الموسم، ولكن الفارق بينه وبين الأهلي ليس كبير، وعليه الفوز بالمباريات المتبقية من أجل تحقيق الهدف، بينما نادي المقاولون العرب لم يفز بالدوري المصري سوى مرة واحدة فقط، وهي عام 1982-1983، ويجتهد المقاولون من أجل تقديم أداء جيد بالبطولة هذا الموسم.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري

الزمالك في الصدارة برصيد 52 نقطة، من أصل 21 مباراة خاضها الفارس الأبيض، فاز في 16 مباراة، وحقق التعادل في أربعة مباريات، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط، والفارق بينه وبين الأهلي هي نقطة واحدة فقط، ولكن متبقي مباراة للزمالك اليوم من أجل تساوي عدد المباريات بين الأهلي والزمالك بالوقت الحالي، حيث أن الأهلي لعب 22 مباراة حتى الآن.

بينما نادي المقاولون العرب يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة، وذلك من أصل 24 مباراة خاضها النادي، فاز في عشر مباريات، وحقق التعادل في أربعة مباريات، ولكنه خسر في عشر مباريات كاملة، وله رصيد أهداف ستة أهداف فقط، بينما الزمالك له رصيد أهداف عدده 30 هدف حتى الآن.

بطاقة المباراة

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مباراة المقاولون ضد الزمالك

الدوري المصري الممتاز

الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري

على إستاد بتروسبورت

تحكيم محمد الحنفي

مساعد حكم أحمد نوفل

مساعد حكم سامي هلهل

حكم رابع صبري إبراهيم

تعليق أيمن الكاشف

مباراة العودة اليوم

نتيجة مباراة الذهاب فوز الزمالك بنتيجة 2-1

توقيت المباراة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة قناة أون سبورتوقناة نايل سبورت

نتابع معكم مباراة العودة اليوم، بين المقاولون العرب ضد الزمالك، وذلك في الدوري المصري الممتاز، الموسم الجديد، الذي شهد إثارة حتى الآن، وتنافس على المركز الأول بين الزمالك والأهلي، ونتابع معكم كل جديد، وننقل البث المباشر، وفي حالة إنقطاع الإشارة قم بالضغط على الصورة للتحديث الفوري، ونحن معكم بكل جديد.