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اونلاين | ON SPORT HD كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم (بث مباشر)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ON SPORT HD كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تقدم بوابة الخليج 365 خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضية كما يمكنكم من خلال الشاشة التالية مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون اليوم بجودة عالية.

بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون لعرب ..

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب ..

حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز     

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - أحمد زيزو

خط الهجوم : عمر السعيد

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