اونلاين | ON SPORT HD كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم (بث مباشر)

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تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب .. حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم "جنش" خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - أحمد زيزو خط الهجوم : عمر السعيد

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