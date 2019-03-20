اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون kora live

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كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون kora live
يخوض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك مباراة مهمة أمام المقاولون العرب، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.
كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون kora live
ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم
يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.