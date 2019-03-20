اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون kora live

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كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون kora live

يخوض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك مباراة مهمة أمام المقاولون العرب، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون kora live

ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم

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يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.