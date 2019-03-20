اونلاين | مشاهدة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بث مباشر (تعرف على منافس الزمالك) beIN SPORTS News HD

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تقام قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم الأربعاء الموافق العشرين من مارس 2019، بحضور ممثلي نادي الزمالك الذي تأهل إلى هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بالإضافة إلى ترتيب المجموعات وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

المجموعة الأولى

في المجموعة الاولى رحل فريق نهضة بركان لمواجهة فريق حسنية أكادير على ملعب أدرار وسقط في فخ الخسارة بهدف واحد مقابل لا شيء ما لم يمنعه من التأهل كمتصدر للمجموعة في الوقت الذي لم يسعف فيه فوز الرجاء على اوتو دوبو الكونجولي برباعية مقابل هدف ليغادر أبناء باتريس كارتيرون من دور المجموعات.

وجاء ترتيب المجموعة كالآتي :-

1. نهضة بركان 11 نقطة.

2. حسنية اكادير 8 نقاط

3. الرجاء الرياضي 7 نقاط.

4. اوتو دويو 5 نقاط.

المجموعة الثانية

آمن الصفاقسي التونسي صدارته للمجموعة بفوزه على فريق نادي إينوجو رينجرز النيجيري بهدف واحد مقابل لا شيء فيما صعد مواطنه النجم الساحلي إلى نفس الدور بعد أن أكرم ضيافه ساليتاس من بوركينا فاسو على الملعب الاوليمبي بسوسة بهدف مقابل لا شيء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي :-

1. الصفاقسي 12 نقطة.

2. النجم الساحلي 10 نقاط.

3. إينوجو رينجرز 5 نقاط

4. ساليتاس 4 نقاط.

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المجموعة الثالثة

تأهل فريق نادي الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية وحسم الصدارة بفوزه على الوصيف فريق نادي نكانا الزامبي فيما لم يشفع فوز زيسكو يونايتد وبقي في المركز الرابع بعد أن نجح في حسم موقعته امام زيسكو يونايتد.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية مباريات الجولة السادسة كالآتي :-

1. الهلال 11 نقطة

2. نكانا 9 نقاط

3. اشانتي كوتوكو 7 نقاط

4. زيسكو يونايتد 7 نقاط.

المجموعة الرابعة

ونجح نادي الزمالك في خطف صدارة المجموعة الرابعة بعد ان عادل بنقطة التعادل السلبي من ميدان نصر حسين داي فيما تأهل رفقة الزمالك فريق نادي جورماهيا الكيني بعد فوزه على بترواتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالآتي :-

1. الزمالك 9 نقاط

2. جورماهيا 9 نقاط

3. نصر حسين داي 8 نقاط

4. بيترو اتلتيكو 7 نقاط

موعد قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تقام قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية اليوم العاشرين من شهر مارس وتذاع على الهواء مباشرة عبر beIN SPORT NEWS HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وتحديدا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.