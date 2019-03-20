اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت تو داي مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري 20-3-2019

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تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى خطف الثلاث نقاط من الذئاب من أجل مواصلة الصدارة قبل لقاء الأهلى المحدد له يوم 30 مارس الجارى، وسط طموح المقاولون فى تحقيق أى نتيجة إيجابية على الفارس الأبيض.