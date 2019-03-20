اونلاين | live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD

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live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD

ينقل لكم "الخليج 365" بثًا مباشرًا، لمباراة الزمالك الزمالك مع المقاولون العرب في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الممتاز.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



ويسعى الفريق الأبيض في مباراة اليوم للابتعاد بصدارة جدول الدوري قبل مباراة الأهلي في القمة المقرر لها 30 مارس الجاري.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول الدوري برصيد 52 نقطة ، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الوصيف مع العلم عن الأهلي لعب مباراة واحدة أكثر من الزمالك.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة مدربه كريستيان جروس، بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد الماضي بعد التعادل مع نصر حسين داي.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم خالد بو طيب لانضمامه للمنتخب المغربي، و محمد إبراهيم وإبراهيم حسن لأسباب فنية، و أحمد مدبولي ومحمد حسن، بالإضافة إلى عمر صلاح ومحمد عبد السلام لانضمامها للمنتخب الأوليمبي.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



أما المقاولون الذي يقدم أداء طيبًا تحت قيادة مدربه عماد النحاس فيسعى لاقتحام المربع الذهبي ، حيث يحتل المركز السادس برصيد 34 جمعها من 24 مباراة خاضها.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



وكان مجلس إدارة المقاولون قد رصد مكافآت للاعبي الفريق في حالة الفوز على الزمالك اليوم و الاقتراب من المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الافريقية.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



وتشهد قائمة الذئاب غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، و يوسف الجوهري المنضم إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي.

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live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



وتضم قائمة المقاولون العرب : "محمود أوالسعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفى ومحمد سوستة ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروقا نورالدين وسيف الجزيري وعبدالوهاب إسماعيل ولويس إدوارد وأحمد علي كامل وعبدالرحمن خالد جبنة وإسلام فؤاد".

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

فى حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد.

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني.

في خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

في الهجوم: عمر السعيد

ويرصد لكم "الخليج 365" البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون الغرب، اليوم الإربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءًا، الدوري المصري، بجميع الجودات من هنا :